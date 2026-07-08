وفاة 14 شخصا جراء اصطدام حافلة بشاحنة في منطقة نائية بشمال أوغندا

أعلنت الشرطة الأوغندية اليوم الأربعاء، أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنة في منطقة نائية بشمال البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الحادث وقع في وقت متأخر من أمس الثلاثاء عند مركز تجاري على طول الطريق السريع المؤدي إلى مدينة جولو بشمال البلاد.

وأضاف البيان "تشير التقارير الأولية إلى أن سائق الحافلة الذي تفيد المزاعم بأنه كان مسرعا، حاول تفادي شخصا يعبر الطريق، فقد السيطرة على المركبة واصطدم بمقدمة الشاحنة القادمة ".

يشار إلى أن حوادث المرور المميتة شائعة في أوغندا وفي أماكن أخرى بشرق أفريقيا حيث غالبا ما تكون الطرقات ضيقة. وعادة ما تلقي الشرطة باللائمة في مثل تلك الحوادث على السائقين المسرعين.