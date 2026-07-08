إيران تنشر للمرة الأولى لقطات لمكتب خامنئي عقب استهدافه بغارات أمريكية إسرائيلية

نشرت وكالة «تسنيم» الإيرانية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، لقطات لمكتب المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وذلك بعد استهدافه بغارات أمريكية إسرائيلية، يوم 28 فبراير الماضي.

وأظهرت اللقطات الدمار الهائل الذي لحق بمقر المكتب، والذي يقع في مبنى مؤلف من عدة طوابق، جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في اليوم الأول من الحرب.

وانطلقت مراسم تشييع خامنئي، الأربعاء في العراق، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف التي سينتقل منها النعش إلى مدينة كربلاء، قبل العودة إلى إيران وختام التشييع الذي امتد قرابة أسبوع. ووصل الجثمان إلى العراق بعد انتهاء المراسم الجنائزية التي أقيمت في إيران.

وبثت قناة «العراقية» الرسمية لقطات لطائرة تابعة لشركة «ماهان» الإيرانية، حيث وصلت إلى مطار النجف، تحمل على متنها جثمان خامنئي، بينما كان ينتظر في المطار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ومسئولون إيرانيون آخرون بصحبة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي.

وطاف نعش خامنئي، محملًا على شاحنة وملفوفًا بالعلم الإيراني، أرجاء المدينة وسط حشود هائلة ومحاولات من قبل المشيعين من أجل الاقتراب منه ولمسه، فيما حمل آخرون صور القيادي الراحل إضافة إلى صور قادة إيرانيين ورموز من «محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

وكان جثمان خامنئي وأربعة من أفراد أسرته، قُتلوا في الضربات الأمريكية هم أيضًا، قد سُجي في الجامع الكبير في طهران حيث ألقت حشود غفيرة من الناس ووفود رسمية التحية عليه قبل أن ينطلق في موكب جنائزي طاف العاصمة الإيرانية.

ويخيّم اللون الأسود على الموكب، إذ يرمز إلى الحزن، مع رفع الكثير من المشيعين رايات حمراء ترمز إلى الانتقام والثأر. ثم نُقلت الجثامين من طهران إلى مدينة قم لتمكين حشود كبيرة من إلقاء النظرة الأخيرة على المرشد الأعلى الإيراني الراحل.