قطر تطالب إيران بالوقف الفوري للاعتداءات على دول الخليج

جدد مجلس الوزراء القطري، إدانته لاستهداف الناقلة القطرية «الركيات»، أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، مؤكدًا رفضهم القاطع لهذا الاعتداء بما يمثله من انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا لأمن الطاقة العالمية وأمن المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ، ترأس الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

وأوضح البيان، أن المجلس جدد إدانة دولة قطر واستنكارها لاستهداف الناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، رافضة لهذا الاعتداء، وما يمثله من انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية، وتهديد لأمن الطاقة العالمية، وأمن المنطقة، وخرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي.

وطالب المجلس، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، ومؤكدًا احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا، وفقًا للقانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها.

وأدانت قطر أيضًا، استهداف ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، لافتة إلى ما تمثله هذه الاعتداءات المرفوضة من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية، ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.

وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار ​الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان و«المنطقة البحرية الخامسة في البحرين» وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ‌وأسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو.9 كانت تحاول التدخل في العملية.

وقال مسئولون إن صفارات الإنذار دوت في البحرين والكويت للتحذير من هجمات جوية. وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات «معادية» بالصواريخ والطائرات المسيرة.