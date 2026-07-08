البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي عبر الاعتداءات الآثمة على المدنيين بالصواريخ والمسيرات

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في المملكة».

وأشارت في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن «منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة».

وأكدت أن «جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة».

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فورًا.

وأوضحت أن «رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة المواطنين والمقيمين كافة».

ونوهت أن «تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية، ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.

وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان و«المنطقة البحرية الخامسة في البحرين» وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ‌وأسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو.9 كانت تحاول التدخل في العملية.

وقال مسئولون إن صفارات الإنذار دوت في البحرين والكويت للتحذير من هجمات جوية.