يبدأ جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، يوم الإثنين 13 يوليو حتى الثلاء 28 يوليو، تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع سكن مصر بالحي المتميز.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم الوحدات السكنية وفق الجدول الزمني المحدد للمستفيدين.

وشددت على ضرورة مواصلة تنفيذ خطط تسليم وحدات المشروعات السكنية وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق لهم جودة الحياة.

وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، تنظيم عملية التسليم وفقا لأرقام العمارات والوحدات المحددة لكل يوم، حيث يشهد يوم الاثنين 13 يوليو تسليم وحدات العمارات أرقام 1، 3، 4، 6، 12، 15، 22، 23.

ويخصص يوم الثلاثاء 14 يوليو لعمارات 23، 24، 40، والأربعاء 15 يوليو لعمارتي 16، 17، والخميس 16 يوليو لعمارتي 21، 9.

تستأنف الإجراءات يوم الاثنين 20 يوليو بتسليم وحدات العمارتين 10، 19، ثم الثلاثاء 21 يوليو لعمارتين 38، 35، والأربعاء 22 يوليو لعمارتين 37، 36.

ودعا رئيس جهاز غرب قنا المستفيدين بالوحدات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل عمارة والوحدات الواردة بالجدول المعلن، لتيسير إجراءات التسليم، مشيرا إلى تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 يوليو 2026 لتسليم الوحدات للمواطنين الذين تعذر عليهم الاستلام في المواعيد المحددة.