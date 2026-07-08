السجن المشدد 10 سنوات لرقيب شرطة متهم باختلاس مرتبات عاملين وتزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حبيب، بمعاقبة رقيب شرطة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لإدانته باختلاس مبالغ مالية من أموال مرتبات العاملين بجهة عمله، إلى جانب التزوير في محررات رسمية واستغلال وظيفته في تمرير استمارات صرف غير صحيحة.

وتضمن الحكم الصادر برئاسة المستشار محمد حبيب، وعضوية المستشارين محمود الديب وياسر محمد، وأمانة سر محمد طه، معاقبة المتهم "محمد ف"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 398.010.97 جنيها، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ لمبلغ الغرامة المقضي بها، وعزله من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والمصاريف الجنائية.

ماذا قال الشهود في القضية؟

شهد لواء شرطة بقسم التفتيش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة سابقا، بأنه ورد إلى لجنة عمله تقرير فني من الجهاز المركزي للمحاسبات خلال عام 2013، تضمن قيام المتهم، الذي كان يعمل رئيسا لشونة مرتبات قسم شرطة البساتين، بإدراج أسماء 72 شخصا في استمارات صرف المرتبات عن شهري يوليو وأغسطس لعام 2012 على خلاف الحقيقة، لتمكينهم من الحصول على قيمة تلك المرتبات وصرفها لأنفسهم.

وعلى إثر ذلك، شُكلت لجنة من مديرية أمن القاهرة لفحص أعمال المتهم خلال الفترة من ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012، وانتهت إلى ثبوت اختلاسه مبالغ مالية.

وقال خبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، إنه بفحص الواقعة تبين أن المتهم، المختص بتحرير استمارات صرف المرتبات للعاملين بقسم شرطة البساتين، أثبت أسماء أشخاص من غير العاملين بالقسم، وآخرين يتقاضون مرتباتهم عن طريق البنك، ضمن استمارات صرف المرتبات خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2012، وبلغت قيمة المبالغ التي صُرفت دون وجه حق 398.010.97 جنيها.

أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة، الصادر بإشراف المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 1607 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم قد اختلس مبلغا ماليا من قسم شرطة البساتين، إلى جانب ارتكابه جريمة التزوير.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، بصفته موظفا عاما ومن الصيارفة (رقيب شرطة بقسم شرطة البساتين والمختص بصرف المرتبات)، اختلس أموالا سُلمت إليه بسبب وظيفته، إذ استولى على مبلغ 398.010.97 جنيها، وهو قيمة مرتبات العاملين بقسم شرطة البساتين، واحتبسه لنفسه قاصدا إضاعته على جهة عمله، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمتي ارتكاب تزويرا في محررات رسمية، وهي استمارات صرف مرتبات العاملين بقسم شرطة البساتين، بأن أثبت بها، على خلاف الحقيقة، أسماء أشخاص من غير العاملين بالقسم، وآخرين يتقاضون مرتباتهم عن طريق البنك، واستعمال المحررات المزورة سالفة البيان فيما زُورت من أجله، مع علمه بتزويرها، بأن قدمها إلى جهة عمله محتجا بما دُوِن بها زورا، بقصد إعمال آثارها والتستر على واقعة اختلاسه المبلغ المشار إليه.