جرافات إسرائيلية تهدم مبنى سكنيا في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة

هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، الأربعاء، مبنى سكنياً في بلدة صور باهر بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بزعم البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الشرطة الإسرائيلية رافقت طواقم البلدية خلال تنفيذ عملية الهدم.

وأضاف الشهود أن جرافتين إسرائيليتين كبيرتين هدمتا المبنى، الذي يتكون من 4 شقق سكنية.

وغادرت الطواقم الموقع بعد أن حولت المبنى إلى ركام.

ولم يصدر أي تعليق عن البلدية الإسرائيلية، التي تبرر عادة عمليات الهدم بعدم الحصول على تراخيص بناء.

وتؤكد منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية أن السلطات الإسرائيلية نادراً ما تمنح الفلسطينيين تراخيص بناء في القدس الشرقية، في حين تكثف إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في المدينة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم نحو 250 ألفاً في القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين، بهدف تهجيرهم قسراً.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المنشودة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها عام 1980.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر، وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت لاحقاً بقية الأراضي الفلسطينية، ولا تزال ترفض الانسحاب منها أو قيام دولة فلسطينية مستقلة.