ترامب يلمح إلى إمكانية شن هجمات جديدة على إيران الليلة

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية شن الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، هذه الليلة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «الإيرانيين يتصرفون بشكل سيئ جدًا».

وأشار إلى أن واشنطن وجهت ضربة قوية لإيران الليلة الماضية، بعدما استهدفت طهران مجموعة من السفن في مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أعلن أن واشنطن أحرزت تقدمًا كبيرًا في نزع السلاح النووي الإيراني، موضحًا أن الحرب اندلعت في الأساس لتحقيق هذا الهدف.

وذكر أنه غير مهتم بتغيير النظام الإيراني، لافتًا إلى أن النظام تغيّر بالفعل بعد القضاء على الصفين الأول والثاني من القادة.

وأضاف: «إيران لعبت لمدة 47 عامًا دور المتنمر في الشرق الأوسط ولم يعودوا كذلك. ولن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي».