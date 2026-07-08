وزيرا خارجية السعودية وعمان يبحثان التطورات بمضيق هرمز

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مدينة مسقط اليوم، نظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويرفع مستوى التعاون الثنائي، ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وعقب اللقاء، عقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدين أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية، وضمان حرية الملاحة فيها، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية.

وتناولت الجلسة عددًا من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع المنفذ البري بين البلدين، إلى جانب بحث التعاون في مجالات شبكات النقل والربط اللوجستي، بما يسهم في تعزيز الترابط بين البلدين ويدعم التكامل الإقليمي.

وبحث الجانبان فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الفرص الواعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وينقل مستوى التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.