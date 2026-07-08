وزير خارجية الكويت ونظيره الهندي يبحثان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وزير خارجية جمهورية الهند بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن اللقاء شهد استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يُسهم في الارتقاء بأطر التعاون والتنسيق إلى مستويات أكثر شمولا، كما بحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أن وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أقام مأدبة غداء على شرف الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار والوفد المرافق له.

وكان ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد استقبل وزير الشئون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الهند الصديقة وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، اليوم، وزير الشئون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهوية الهند وسبل تطويرها إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.