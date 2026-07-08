ترامب: لو لم أكن رئيسا للولايات المتحدة لاختفت إسرائيل من الوجود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تعمل عن كثب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن كثب، مشيرًا إلى أنهما حققا الكثير معا.

وأضاف في تصريحات قبل مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش قمة الناتو: «لو كان هناك رئيس غيري للولايات المتحدة لكانت إسرائيل اختفت من الوجود»، بحسب قناة الجزيرة.

وأشار ترامب، إلى تحقيق الكثير من التقدم على صعيد ملف إيران، مكررًا بأن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على الجيش الإيراني.

ووصف ترامب، إيران بأنها تسيء التصرف، مجددا تأكيد بأنها لن تحصل على سلاح نووي، وتابع: «حددنا مواقع المواد النووية وهي مدفونة تحت الجبال ونحن نمتلك المعدات لاستخراجها من إيران».

وأوضح أنه كلما شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، معقبًا: «لا بأس في هذا الأمر».

وعبر ترامب عن قناعته بأن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا برعاية أمريكية.