سي إن إن عن مصدر: وانشطن تدرس شكل الجولة القادمة من الضربات على إيران

أفاد مسئول أمريكي مطلع على المداولات العسكرية الجارية لشبكة سي إن إن، بأنّ الولايات المتحدة تواجه "بيئة متغيرة للغاية" وتدرس خطواتها التالية ضد إيران بعد أن وضعت جولة جديدة من الضربات الاتفاق المؤقت بين الجانبين على حافة الانهيار.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذكرة التفاهم بين البلدين بأنها "انتهت"، وقال إن قواته ستشن على الأرجح هجومًا جديدًا على إيران الليلة.

وأشار، خلال مشاركته في قمة الناتو، إلى أن الولايات المتحدة تدرس مجموعة من الخيارات، بما في ذلك هجمات محتملة على محطات توليد الكهرباء أو محطات تحلية المياه أو السيطرة على جزيرة خارك.

وقال المسئول إنّ الولايات المتحدة شنت خلال الليل ضربات من البحر والبر على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز، ما أدى إلى إضعاف قدرتها على استهداف السفن العابرة للممر العماني.

وأضاف المسئول أن إيران تواصل مضايقة السفن في مضيق هرمز بتهديدها بالهجمات عبر أجهزة اللاسلكي، لكنها لم تشن المزيد من الهجمات على السفن اليوم.

أدى تصاعد التوترات مؤخرًا إلى تغيير الخطط العملياتية لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، إحدى حاملتي الطائرات في المنطقة.

غادرت الحاملة الميناء قبل يوم من الموعد المحدد لتكون في موقعها في عرض البحر لتنفيذ مهام دفاعية وهجومية عند الحاجة. وأفاد المصدر بأنها ستنفذ على الأقل مهاما دفاعية من طائراتها خلال الساعات القادمة.