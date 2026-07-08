تركيا وبلغاريا ورومانيا توسع مهمة الألغام في البحر الأسود خلال قمة حلف الناتو

وقعت تركيا وبلغاريا ورومانيا، اليوم الأربعاء، اتفاقًا لتوسيع مهمة هذه الدول المشتركة لمكافحة الألغام في البحر الأسود، لتشمل حماية البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.

وقالت وزارة الدفاع التركية، عبر موقعها الإلكتروني، إن وزراء دفاع الدول الثلاث صدقوا على تعديل لمذكرة التفاهم التي تنظم مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المضادة للألغام في البحر الأسود، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة.

وجرى إنشاء مجموعة العمل في عام 2024 للتعامل مع الألغام البحرية المنجرفة التي تحركت من أماكنها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي هددت الملاحة في البحر الأسود.

وهذه هي المبادرة الثلاثية الأولى من نوعها بين أعضاء الناتو المطلة دولهم على البحر الأسود، وركزت منذ ذلك الحين على إزالة الألغام من طرق التجارة البحرية الرئيسية، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، عن وزيرة الخارجية الرومانية أوانا سيو قولها إنها ترحب بالتعاون الموسع، وإن الجهود المشتركة التي بذلتها بلغاريا وتركيا وأوكرانيا ساعدت في الحفاظ على تشغيل طرق شحن الحبوب في البحر الأسود خلال السنوات الأخيرة.