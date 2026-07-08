ألمانيا: إصابة أشخاص بمدرسة ثانوية والشرطة تلقي القبض على المشتبه به

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، إصابة عدة أشخاص في مدرسة ثانوية بمدينة شونجاو في منطقة بافاريا العليا، جنوبي ألمانيا.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على الشخص المشتبه في تنفيذه الحادث.

وأضافت الشرطة، أن عدد المصابين ومدى خطورة إصاباتهم لا يزالان قيد التحقق.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنها دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها إلى مدرسة فيلفن الثانوية في شونجاو، دون أن تكشف في البداية عن سبب انتشارها.

ودعت السكان إلى تجنب المنطقة المحيطة بالمدرسة.

يذكر أن شونجاو مدينة صغيرة يزيد عدد سكانها على 12 ألف نسمة، وتقع على ضفاف نهر ليش في الجزء الغربي من منطقة بافاريا العليا.