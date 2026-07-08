الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع 6 صفقات استعدادًا للموسم الجديد

وضم "زعيم الثغر" كلًا من حسام حسن قادمًا من مودرن سبورت بعقد يمتد لموسمين، ومحمد فخري من فاركو لمدة أربعة مواسم، إلى جانب مؤمن عوض المنتقل من حرس الحدود، وخالد مسعد القادم من الترسانة، بعقد يمتد لأربعة مواسم لكل منهما.

كما أعلن النادي التعاقد مع الثنائي عبدالرحمن هشام وأحمد الشاذلي قادمين من مالية كفر الزيات، بعقود تمتد لأربعة مواسم، ضمن سياسة تدعيم الفريق بعناصر شابة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه الصفقات ضمن خطة الاتحاد السكندري لإعادة بناء الفريق بعد الموسم الماضي، الذي شهد صراعًا قويًا من أجل البقاء، حيث نجا الفريق من الهبوط إلى دوري المحترفين في الجولات الأخيرة.