فنزويلا تطلب الإفراج عن أصولها المجمدة بفعل العقوبات لمساعدة متضرري الزلزالين

طلبت فنزويلا، الأربعاء، الإفراج عن الأصول المجمدة بموجب العقوبات المفروضة عليها، وذلك بهدف استخدامها في عمليات إعادة الإعمار عقب الزلزالين اللذين وقعا في 24 يونيو وأسفرا عن مقتل أكثر من 3600 شخص وتدمير أو تضرر مئات المباني.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، خلال اجتماع عبر الفيديو ضم وزراء وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "نناشد جميع الدول التي لا تزال تحتجز أموالا مجمدة تابعة لفنزويلا البدء في وضع خطة للإفراج عن هذه الأموال، حتى نتمكن من استخدامها في إعادة الإعمار"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الموجود حاليا في فنزويلا، قد التقى بالسلطات المحلية.

ووجه وكيل الأمين العام، في الساعات الماضية نداء عاجلا لجمع 296 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة لمتضرري الزلزالين.