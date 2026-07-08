العثور على حطام طائرة شحن مفقودة قبالة سواحل باكستان

تمكنت فرق بحث مدنية ومن القوات البحرية، من تحديد موقع حطام طائرة شحن كانت قد اختفت أثناء اقترابها من ميناء كراتشي، جنوبي باكستان، اليوم الأربعاء، وانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريًا عن خمسة من أفراد الطاقم المفقودين.

وكانت الطائرة، التي تشغلها شركة الطيران "كيه تو إيرويز" الباكستانية الخاصة، قد أقلعت من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأرسلت إشارة عن وجود مشكلة في نظام الملاحة قبل أن تفقد الاتصال بمراقبة الحركة الجوية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وقالت هيئة المطارات الباكستانية، في منشور على منصة إكس، إن البحرية الباكستانية والفرق المدنية، باستخدام طائرات وسفن، عثرت على الحطام بعد نحو 12 ساعة من البحث في بحر العرب.