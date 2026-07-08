ترامب: أرجح شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يرجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة التركية أنقرة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال ترامب: "أعتقد أنني سأفعل ذلك.. ولم لا؟".

وأضاف ردا على السؤال ذاته: "هذا سؤال جيد.. نعم، سأفعل".

وأشاد ترامب بالشرع، قائلا إنه قام بـ"عمل رائع"، ويعيد سوريا إلى مكانتها.

وتابع أن سوريا أصبحت "مستقرة للغاية".

وأضاف ترامب: "لقد استقرت حقا، ونحن فخورون بذلك".

ورغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسئولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري.

وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد (1971-2000)، بدعوى تقديمها دعما متكررا لجماعات تصنفها واشنطن "إرهابية".