رئيس الزمالك الأسبق يطالب المنتخب بالبقاء في أمريكا تحسبا لإعادة مباراة الأرجنتين

طالب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، منتخب مصر بالبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم الخروج من بطولة كأس العالم تحسبا لإعادة مباراة الأرجنتين في دور الـ16 من البطولة.

وخسر المنتخب المصري 3-2 أمام الأرجنتين في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، خلف أصداءً عالميةً، ما دفع اتحاد الكرة المصري، للتقدم بشكوى ضد الحكم الفرنسي فرنسوا ليتكسييه بسبب الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباراة.

وقال عباس عبر "إكس": "أعتقد ان التضامن الدولي مع مصر في أحداث الأمس يجب ان يستثمر استثمارا ايجابيا وعلى المهندس هاني ابو ريده ان يحيطنا بالخطوات التي اتخذت من الاتحاد المصري لكره القدم و الاتحاد الافريقي للاحتجاج على ما حدث بالأمس وهل هناك نية جدية لاعادة المباراة ام لا، و اذا كان هناك نية يجب ان ينتظر فريقنا في امريكا لحين ان تنجلي الأمور ."