أكد قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في البيان الختامي لقمتهم المنعقدة في أنقرة، التزامهم الكامل بالدفاع الجماعي، مشددين على أن "الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع"، وأن "وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية هي الأساس لإرساء السلام والأمن والازدهار لمليار مواطن في تحالفنا".

وقال البيان إن الحلفاء يواصلون تعزيز قدراتهم لمواجهة "التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا للأمن والاستقرار في منطقة شمال الأطلسي"، إلى جانب "التهديد المستمر للإرهاب"، مشيرا إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا استثماراتهم الدفاعية خلال عام 2025 بأكثر من 139 مليار دولار، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأضاف البيان: "اليوم في أنقرة، نعلن عن مشتريات جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، ونلتزم بتوسيع القدرة التصنيعية الجماعية والعمل مع قطاع الصناعة لتسريع الابتكار"، مؤكدا مواصلة العمل على إزالة الحواجز أمام التجارة الدفاعية بين دول الحلف وتعزيز التعاون الصناعي.

وفي إطار تحديث القدرات العسكرية، قال البيان إن الحلف "ملتزم بالحفاظ على ميزته القتالية"، ويواصل الاستثمار في "الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأنظمة غير المأهولة، والتقنيات المتطورة، والقدرات الاستخباراتية"، إضافة إلى تطوير "سحابة قتالية عابرة للأطلسي قابلة للتشغيل البيني واعتماد نماذج ذكاء اصطناعي قوية".

وفي الشأن الأوكراني، أكد قادة الحلف أن "أوكرانيا تساهم في الأمن العابر للأطلسي"، وأنهم "متحدون في دعمنا الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها وسلامة أراضيها".

كما أعلنوا التعهد بتقديم 70 مليار يورو كمساعدات عسكرية وتدريب لأوكرانيا خلال عام 2026، مع الالتزام بالحفاظ على مستوى دعم مماثل على الأقل في عام 2027، مرحبين بقرار الاتحاد الأوروبي توفير تمويل متعدد السنوات لكييف.

وفيما يتعلق بإيران، شدد البيان على أن الحلفاء "يجددون التأكيد على أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، داعين طهران إلى "الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأكد البيان أن الحلف "يواصل الاستجابة والتكيف مع التنافس الاستراتيجي، وعدم الاستقرار المستمر، والتهديدات الهجينة، والصدمات المتكررة التي تحدد بيئتنا الأمنية الأوسع".