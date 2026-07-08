استطلاع لـ«أسوشيتد برس» يكشف عن انقسامات حادة بين يهود الولايات المتحدة

كشفت نتائج استطلاع رأي، أجراه مركز أبحاث الشئون العامة التابع لوكالة «أسوشيتد برس»، ومركز NORC للأبحاث بجامعة شيكاغو «AP-NORC»، عن انقسامات حادة بين يهود الولايات المتحدة بشأن إسرائيل وغزة.

وأوضح الاستطلاع وفق ما نشرته «وكالة أسوشيتد برس»، أن الممارسات الإسرائيلية بقطاع غزة، تسببت في انقسام المجتمع اليهودي الأمريكي، على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 7 أكتوبر 2023، خصوصًا بين اليهود المتدينين ونظرائهم العلمانيين.

وأُجري الاستطلاع على 3040 بالغًا أمريكيًا، منهم 1022 يهوديا، في الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2026، بالاعتماد على لجنة «AmeriSpeak» التابعة لمركز «NORC»، باعتبارها لجنة قائمة على مبدأ الاحتمالية ومصممة لتعكس تركيبة السكان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول الاستطلاع مواضيع متعددة، بدءًا من الآراء حول إسرائيل، ووصولًا إلى المخاوف من معاداة السامية والتوترات في العلاقات الشخصية، وغيرها.

وأضاف الاستطلاع أن 7 من كل 10 بالغين يهود عرّفوا أنفسهم كيهود عند سؤالهم عن انتمائهم الديني، أما البقية، فصنّفوا أنفسهم بأنهم ملحدون أو بلا انتماء ديني محدد، مع إصرارهم على تعريف أنفسهم كيهود بطرق أخرى.

وتطرق الاستطلاع إلى تباين آراء اليهود المتدينين حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث يرى النصف أن هذه العمليات مبررة، بينما يعتقد الربع أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بغزة

وبخصوص اليهود غير المتدينين، ذكر نحو 74% منهم، عدم شعورهم بأي ارتباط عاطفي كبير بإسرائيل، فيما يشعر 4 من كل 10 منهم، أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بغزة، ويرى 2 من كل 10 أن هذه العمليات مبررة.

وذكر الاستطلاع أيضًا أن نحو 3 من كل 10 يهودي ديني، يعتبرون أن كلمة «صهيونية» تمثلهم وتعبر عنهم، مقارنة بـ6% فقط من اليهود غير المتدينين، لافتًا إلى أن نحو 45% من اليهود غير المتدينين، يرون أن مصطلح صهيوني لا يصفهم جيدًا.

كما أشار الاستطلاع إلى أن دعم إسرائيل لا يزال ركيزة أساسية في هوية العديد من اليهود البالغين، وخصوصًا المتدينين.

وخلُص الاستطلاع إلى وجود انقاسامات داخل العائلات والمجتمعات اليهودية بشأن إسرائيل، حيث يشعر 55% منهم بالإساءة عند إدلاء تعليقات مرتبطة بها، ويذكر 4 من كل 10 مشاركين اختلافهم في الرأي مع أفراد عائلتهم حول بعض القضايا المرتبطة بإسرائيل، في حين توقف 3 من كل 10 عن الحديث مع شخص ما بسبب تصريحاته حولها.