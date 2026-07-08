أعضاء حلف الناتو يؤكدون التزامهم الثابت بالدفاع المشترك وتعزيز القدرات العسكرية

أكد قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» التزامهم الراسخ بمبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، مشددين على أن «أي اعتداء على إحدى الدول الأعضاء يُعد اعتداءً على جميع أعضاء الحلف».

وأوضح القادة، في بيان صادر عقب اجتماعهم في أنقرة، الأربعاء، أن الحلف يواصل تعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها الحرب الروسية في أوروبا والتهديدات الإرهابية، مشيرين إلى أن الدول الأوروبية وكندا رفعت إنفاقها الدفاعي خلال عام 2025 بأكثر من 139 مليار دولار.

كما أعلن الحلف عن صفقات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، إلى جانب خطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية للصناعات الدفاعية، وتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء.

وأكد البيان أن تطوير القدرات العسكرية سيشمل تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، والقدرات الاستخباراتية، والأنظمة غير المأهولة، والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الحفاظ على جاهزية الحلف وتفوقه العسكري.

وجدد قادة الناتو دعمهم لأوكرانيا، مؤكدين استمرار المساعدات العسكرية والمالية والتدريبية بصورة مستدامة. وتعهد الحلفاء بتقديم مساعدات بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى مماثل من الدعم في عام 2027، مرحبين بقرار الاتحاد الأوروبي توفير تمويل متعدد السنوات لدعم كييف.

وفي ختام البيان، شدد الحلف على مواصلة التكيف مع التحديات الأمنية المتصاعدة والتهديدات الهجينة، مؤكدًا ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وداعيًا طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز