أجهزة الأمن تكشف حقيقة تعرض مواطن لسوء معاملة من موظف سجل مدني

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كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله القائم على النشر تعرضه لسوء معاملة من موظف سجل مدنى أثناء محاولته استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى خاصته بالقاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله القائم على النشر تعرضه لسوء معاملة من أحد موظفى السجل المدنى أثناء محاولته استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى خاصته بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 5 يوليو الجارى توجه لمقر السجل المدنى الكائن بدائرة قسم شرطة الزيتون لاستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى خاصته فطلب منه أحد الموظفين إحضار ضامن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمه لإثبات الشخصية وفقا للمتبع ودون التعنت فى الحالات المماثلة، إلا أنه لم يتمكن من إحضار الضامن المطلوب فنشر مقطع الفيديو المشار إليه أملا منه فى سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة، وتم التواصل معه وإفهامه باللازم.

بتاريخ 7 يوليو الجارى حضر المذكور وتم استخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له بذات التاريخ عقب استيفائه كل المستندات المطلوبة. وفى وقت لاحق نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى توجه خلاله بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة الاستجابة وتحقيق التماسه.