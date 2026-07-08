استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على خان يونس وغزة

استُشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان، اليوم الأربعاء، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ الفجر إلى 8.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 مواطنين بينهم طفل (10 أعوام) استُشهدوا، عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مخيم السعادة جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استُشهد مواطن بعد قصف طيران الاحتلال الحربي، محيط مدرسة حسن سلامة غرب مدينة غزة، كما استُشهد طفل إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و110 شهداء، و173 ألفا و599 مصابا، منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.

وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، و17 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1084 شهيدا، والإصابات إلى 3 آلاف و491، فيما جرى انتشال 799 جثمانا.