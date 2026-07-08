أُستشهد سائق شاحنة مساعدات فلسطيني، وتوفي طفل متأثرًا بجراحه، فيما أُصيبت سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بوصول جثمان الشاب أحمد ناصر اسليم (26 عامًا) إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وقال مصدر محلي في غزة للأناضول إن اسليم كان يعمل سائقًا لإحدى شاحنات المساعدات التي تنقل الإمدادات عبر معبر كرم أبو سالم، وإنه أصيب بإطلاق نار إسرائيلي أثناء انتظاره داخل شاحنته لتحميل المساعدات.

وفي مدينة غزة، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء للأناضول بوفاة الطفل فادي الديري (8 أعوام)، متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في حي الصبرة مساء الثلاثاء.

وسبق أن استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأُصيب ثلاثة آخرون جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت المركبة، لترتفع حصيلة ضحايا الغارة إلى أربعة قتلى بعد وفاة الطفل الديري.

وفي تطور آخر، قالت مديرية الدفاع المدني، في بيان مقتضب، إنها تعاملت مع إصابة سيدة فلسطينية برصاص زوارق حربية إسرائيلية في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، دون توضيح طبيعة إصابتها.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عددًا من القذائف المدفعية باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية من مخيم البريج.

كما أطلقت آليات إسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي، شمال غربي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن وقوع شهداء أو مصابين.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025.

وحتى الأربعاء، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1084 فلسطينيًا وإصابة 3491 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، أُستشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأُصيب أكثر من 173 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.