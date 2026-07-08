فيفا يرفض التماس فرنسا بشأن إنذار أوليسيه

أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تثبيت البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليسيه خلال مواجهة باراجواي، ليبقى جناح "الديوك" مهددًا بالإيقاف – في نصف النهائي حال تأهل فرنسا - قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وبات أوليسيه على بُعد بطاقة صفراء واحدة فقط من الإيقاف، ما يعني غيابه عن الدور نصف النهائي حال حصوله على إنذار جديد خلال مباراة المغرب.

ويشكل هذا الأمر مصدر قلق للجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، في ظل أهمية أوليسيه ودوره المؤثر في الخط الأمامي، قبل مواجهة حاسمة يسعى خلالها "الديوك" إلى حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وجاء تأكيد القرار على لسان ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فرنسا والمغرب، ليحسم الجدل بشأن إمكانية إلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها اللاعب في المباراة الماضية.