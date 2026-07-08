السيطرة على حريق برج معهد اللاسلكي بسوهاج

​نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، في السيطرة الكاملة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل برج معهد اللاسلكي السكني الواقع بطريق (أسيوط – سوهاج) بنطاق مدينة سوهاج.

ودفعت الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء المدعومة بالسلم الهيدروليكي الذي مكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى بؤر النيران بالأدوار المرتفعة ومحاصرتها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان، جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد تقديم الإسعافات الأولية بموقع البلاغ.

وكان اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، انتقل رفقة القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على تطورات الأوضاع أولًا بأول، حيث وجه بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الإطفاء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشاد بجهود رجال الحماية المدنية وسرعة استجابتهم للبلاغ الذي تلقته مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا مشددًا بمحيط البرج لتسهيل حركة معدات الإطفاء والإسعاف، لتنطلق فور إخماد النيران أعمال التبريد الواسعة تمهيدًا لبدء المعاينة الفنية من قبل الجهات المختصة للوقوف على الأسباب الفنية لاندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه.