إشادات عربية واسعة بأداء منتخب مصر في المونديال: الفراعنة كسبوا احترام العالم

حظي المنتخب المصري بإشادات عربية واسعة عقب خروجه من منافسات كأس العالم، حيث أكد عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب أن الفراعنة قدموا أداءً بطوليًا ومشرفًا أعاد للكرة المصرية مكانتها بين كبار منتخبات العالم، مشددين على أن المنتخب، رغم وداع البطولة، خرج مرفوع الرأس بعدما كسب احترام الجماهير العربية والعالمية.

وأعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص شكره وتقديره لمنتخب مصر على أدائه المشرف، متمنيًا له كل التوفيق في البطولات المقبلة.

وأكد أن المنتخب المصري كسب احترام ومحبة الجماهير العربية وكل من يؤمن بروح العدالة والرياضة، مشيرًا إلى أن الجدل الذي صاحب بعض القرارات التحكيمية ينبغي أن يكون دافعًا لمراجعة جادة تعزز نزاهة اللعبة وتصون عدالتها، مؤكدًا أن كرة القدم تظل الأجمل عندما تجمع شعوب العالم تحت راية السلام.

من جانبه، أكد السفير عبدالمطلب ثابت - مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الهزيمة لا تعني دائمًا الانكسار، فهناك هزائم تخلد أصحابها، مشيدًا بما وصفه بـ"الملحمة الكروية" التي قدمها المنتخب المصري، والتي أعادت للفراعنة هيبتهم بين كبار العالم.

وقال إن المنتخب خرج من كأس العالم وهو يحمل فخر الملايين واحترام الجميع، معربًا عن ثقته في قدرة الكرة المصرية على العودة بقوة خلال الاستحقاقات المقبلة.

كما وجه تحية إلى المنتخب المغربي، ممثل العرب الأخير في البطولة، متمنيًا له مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد يحافظ على الحلم العربي في المونديال.

بدوره، أشاد السفير حمد الزعابي سفير الإمارات في مصر و مندوبها لدى جامعة الدول العربية، بالأداء البطولي للمنتخب المصري، مؤكدًا أن الفراعنة ودعوا البطولة ورؤوسهم مرفوعة بعد مواجهة قوية أمام حاملة اللقب، لافتًا إلى أن الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، إلى جانب المستوى المميز لحارس المرمى وبقية نجوم المنتخب، جعلت من هذا الوداع مصدر فخر لكل العرب.

وأضاف أن الخروج بهذه الصورة يعد انتصارًا في حد ذاته، مختتمًا رسالته بتمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي، مؤكدًا أن نجاحه يمثل فرحة لكل عربي، وأن الجماهير العربية تلتف خلف أسود الأطلس لمواصلة كتابة صفحة جديدة من المجد الكروي.

كما أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن المنتخب المصري سيبقى بطلًا في قلوب المصريين وكل العرب، معربة عن بالغ تقديرها واعتزازها بما قدمه خلال مشاركته المشرفة في بطولة كأس العالم 2026.

وقالت، إن المباريات قد تنتهي بنتيجة، لكن المواقف والأداء والروح القتالية هي التي تصنع التاريخ، مشيرة إلى أن المنتخب، وإن خسر نتيجة المباراة، فقد كسب احترام العالم بأسره، وأثبت قدرته على منافسة أقوى المنتخبات العالمية بندية وشجاعة وإصرار حتى صافرة النهاية.

وأضافت أن ما حققه المنتخب في هذا المونديال يمثل مصدر فخر واعتزاز ليس لمصر وحدها، وإنما لكل أبناء الوطن العربي.