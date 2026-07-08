أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الالتزام بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل ضرورة لخفض التصعيد، مشددًا على أن الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف في العاصمة باكو، إن الأردن يرفض أي اعتداء يستهدف المملكة أو دول الخليج العربية، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حل يقوم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ومعالجة أسباب التوتر، وضمان حرية الملاحة والمرور الآمن في مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح الصفدي أن مباحثاته مع نظيره الأذربيجاني تناولت تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يهيئ الطريق لتحقيق السلام واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وثمن وزير الخارجية الأردني موقف أذربيجان الداعم لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما رحب الصفدي باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، معتبرًا أنه خطوة مهمة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى وجود فرص واسعة للتعاون الإقليمي في مجالات خطوط أنابيب النفط، والسكك الحديدية، والنقل البري، والربط الكهربائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن استعادة سوريا لاستقرارها ستفتح الطريق أمام مشاريع الربط الإقليمي بين الخليج والأردن وسوريا وتركيا وصولًا إلى دول آسيا الوسطى.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الصفدي اعتزاز الأردن بعلاقاته التاريخية مع أذربيجان، مشيرًا إلى حرص العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح أن الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والتعليم.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، بهدف تشجيع السياحة، وتسهيل حركة رجال الأعمال، وتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف حرص بلاده على توسيع التعاون مع الأردن، مشيرا إلى التطلع لإطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين البلدين، بما يسهم في تنشيط السياحة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من اتفاقية الإعفاء من التأشيرات ومذكرة التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز العلاقات الثنائية.