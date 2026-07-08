اختيار فيلم خوفو للمشاركة في مهرجان لوكارنو السينمائي

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن فيلم "خوفو" الفائز في النسخة الأولى من مسابقة "عيش" للأفلام القصيرة، قد رُشّح للمشاركة في مسابقة "باردي دي دوماني" الدولية (Pardi di Domani)، ضمن الدورة التاسعة والسبعين لمهرجان لوكارنو السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2026 في سويسرا.

ويعد هذا الترشيح فرصة لتسليط الضوء على قصة مصرية عن مفهوم الأمن الغذائي من خلال إحدى أبرز منصات السينما المستقلة في العالم.

والفيلم من إخراج محمود عاصي، وإنتاج شركتي "زيست" (Zest) و"فيج ليف ستوديوز" (Fig Leaf Studios)، وبدعم من برنامج الأغذية العالمي ضمن مسابقة "عيش" للأفلام القصيرة، وهي مبادرة انطلقت عام 2024 بالتعاون مع "زيست" ومهرجان الجونة السينمائي؛ بهدف تسليط الضوء على أصوات صناع الأفلام الجدد وسرد قصص عن الأمن الغذائي في مصر والمنطقة العربية.

وتأسس مهرجان لوكارنو عام 1946، ويُعرف عالميًا بدعمه لأساليب السرد المبتكرة والسينما المستقلة.

وقالت رود حلبي ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر: "ترشيح فيلم خوفو للمشاركة في لوكارنو إنجاز كبير، ويثبت قدرة السرد القصصي على إيصال قضايا اجتماعية مهمة إلى جمهور عالمي واسع".

وتابعت: "من خلال مسابقة عيش، يدعم برنامج الأغذية العالمي الأصوات الإبداعية التي تُسهم في إطلاق حوارات هادفة حول الأمن الغذائي والقدرة على الصمود، ويؤكد هذا التكريم أن القصص المحلية قادرة على الوصول إلى العالمية".

وتحمل كلمة "عيش" في اللغة العربية معنيين: الخبز والحياة، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين الغذاء والكرامة والبقاء.

ومن خلال هذه المسابقة، يوظّف برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه السينما منصةً لرفع الوعي بتحديات الأمن الغذائي وتشجيع الحوار حول الحلول المستدامة.

وقال محمد هاني الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زيست: "انطلقت فكرة عيش من التساؤل حول ما يمكن أن يحدث حين نمنح صانعي أفلام ناشئين موضوعًا جوهريًا كالغذاء، ونطلب منهم تحويله إلى عمل سينمائي".