ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أن صراعا شاملا مع إيران سيندلع في أعقاب الضربات العسكرية المتبادلة.
وصرح ترامب للصحفيين في أنقرة عقب قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو": "لا أعتقد أن الأمر سيبدأ من جديد. أعتقد أنه سينتهي بسرعة كبيرة. لقد استهدفوا سفينتين، ولذلك وجهنا لهم ضربة أقوى بكثير"، وفقا لوكالة رويترز.
وتابع أن "أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة، ولن يؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر أمانا، بما في ذلك بالنسبة للنفط".
كما كرر الرئيس الأمريكي تصريحاته السابقة بأن إيران تستهدفه. وقال: "أنا على رأس قائمة أهداف إيران".