وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليمني جهود الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، اليوم الأربعاء، في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن، ومتابعة مخرجات الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي المصري اليمني التي عُقدت بالقاهرة في مايو الماضي، برئاسة وزيري خارجية البلدين، وما تم الاتفاق عليه من خطوات لدفع أطر التعاون الثنائي والتنسيق السياسي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين.

كما بحث الوزير عبدالعاطي مع نظيره اليمني مستجدات الجهود المبذولة للإفراج عن البحارة المصريين على متن السفينة التي تعرضت للاختطاف قبالة السواحل الصومالية، في ضوء كون مالك السفينة يمني الجنسية.

وأكد الوزيران مواصلة التنسيق الوثيق بين الجانبين، وبذل كل الجهود للإسراع في الإفراج عن البحارة المختطفين وضمان سلامتهم.