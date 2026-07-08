الداخلية تكشف ملابسات تعدي شخص على شقيقه في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه بالضرب والاستيلاء على مبلغ مالي منه بالقاهرة.

وتبين من فحص المنشور، أنه بتاريخ 4 يوليو الجاري حدثت مشاجرة بنطاق دائرة قسم شرطة ثان السلام بين طرف أول: (القائم على النشر، شقيقه "بائعان ملابس"- مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول)، طرف ثان: (بائع ملابس "مصاب بجرح قطعي باليد")؛ لخلاف بين القائم على النشر والطرف الثاني حول تجارة الملابس تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة نفسه حال علمه بقيام الأول بنشر المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامه بإحداث إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.