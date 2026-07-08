وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان التطورات الإقليمية الراهنة

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أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الوزير عباس عراقجي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أكدا خلال اتصال هاتفي ضرورة تجنب تصعيد التوترات في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الطرفين بحثا خلال الاتصال التطورات الاقليمية "خصوصا الأحداث الراهنة في مضيق هرمز"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشدد الجانبان، على أهمية "استخدام القدرات الدبلوماسية لحل المسائل الاقليمية، وعلى الحاجة الى إبقاء قنوات التواصل والتنسيق لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة".

وأتى الاتصال عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عنيفة على خلفية هجمات على سفن في مضيق هرمز.

وكانت إحدى هذه السفن ناقلة قطرية، وحمّلت الدوحة طهران مسئولية الهجوم.