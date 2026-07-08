أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول، وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وأشار اتحاد الكرة في بيان رسمي إلى أن ذلك القرار يأتي، في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني، والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه المقبل، وذلك فور وصول بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن.

وكان حسام حسن قد تولى تدريب منتخب مارس في فبراير 2024، ونجح في قيادة الفراعنة للتأهل للمشاركة في بطولة كأس أفريقيا 2025، وكذلك كأس العالم 2026، لأول مرة منذ 8 أعوام.

وقاد حسام حسن منتخب مصر للحصول على المركز الرابع في بطولة كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، كما نجح في قيادة الفراعنة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، لأول مرة في التاريخ.