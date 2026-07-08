زندايا تنافس تشايس إنفينيتي وكاري كون كأفضل ممثلة درامية في جوائز إيمي 2026

حصلت الفنانة الأمريكية زندايا، على ترشيح في قائمة أفضل ممثلة بمسلسل درامي في الدورة الـ78 من جوائز إيمي الدولية Primetime Emmy لعام 2026، عن مشاركتها في مسلسل "Euphoria".

وتضم القائمة 5 متنافسات ضمن ترشيحات جوائز الإيمي التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء.

وتنافس زندايا في قائمة أفضل ممثلة في مسلسل درامي كلًا من الفنانة تشايس إنفينيتي عن مسلسل The Testaments، والفنانة كاري كون عن مسلسل The Gilded Age، بالإضافة إلى تنافس كل من كيري روسيل عن مسلسل The Diplomat - الدبلوماسي، وريّا سيهورن عن مسلسل Pluribus.

وتدور قصة مسلسل "Euphoria" حول مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية، وهم يخوضون غمار الحب والصداقة في عالم مليء بالمخدرات والجنس والصدمات النفسية ووسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن حفل الدورة الـ78 من جوائز الإيمي من المقرر انعقاده في شهر سبتمبر المقبل، مقسمًا لقسمين؛ الأول ينطلق يومي 5 و6 سبتمبر، ويخص إعلان الجوائز التقنية والفنية مثل التصوير والموسيقى والمؤثرات البصرية، أما القسم الثاني فيأتي تحت اسم إيمي برايم تايم، فهو الحفل الرئيسي الذي ينطلق يوم 14 سبتمبر، ويخص إعلان الفائزين في الأقسام الكبرى، وهي أفضل مسلسل درامي، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مسلسل محدود، وجوائز التمثيل، وهو الحفل الذي يتم نقله تلفزيونيًا.