ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا

ارتفع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 3 يوليو الحالي بواقع 3 ملايين برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 3.8 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 1.9 مليون برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع غير المتوقع، أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 411.4 مليون برميل أي أقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 1.9 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي؛ ليصبح أقل بنسبة 6% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 5 ملايين برميل ليظل أقل بنسبة 12% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.