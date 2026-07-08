الذهب يواصل خسائره وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

واصلت أسعار الذهب، تراجعها لليوم الثاني على التوالي في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران انتهت، في حين تبادل الجانبان الهجمات الجوية في الشرق الأوسط.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 77.50 دولار، أي بنسبة 1.86%، إلى 4079.90 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، وتراجع سعر الفضة بمقدار 2.908 دولار، أي بنسبة 4.76%، إلى 58.205 دولار للأوقية تسليم أغسطس.

وتعرض وقف إطلاق النار المؤقت بين طهران وواشنطن لاختبار حقيقي الأسبوع الماضي، عندما تعرضت سفينتان، إحداهما ترفع علم سنغافورة والأخرى علم بنما، لهجوم بقذائف مجهولة.

وشنت الولايات المتحدة غارات جوية على إيران، وردت طهران بهجوم على قواعد أمريكية في بعض دول الخليج.

وعلى المسار الدبلوماسي، انتهت الجولة التمهيدية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في قطر، ومن المقرر بدء الجولة التالية بعد 9 يوليو، عقب دفن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

ووفقًا لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، تعرضت ثلاث ناقلات نفط عابرة لمضيق هرمز لهجوم بقذائف أمس.

وفي الهجوم الأول، أصيبت ناقلة النفط القطرية "الركايات"، المحملة بالغاز الطبيعي المسال، والتي كانت تبحر جنوبًا في المياه العمانية، بقذيفة مجهولة على جانبها الأيسر.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن سفينة تعرضت لهجوم بعد تجاهلها التحذيرات، لكن إيران لم تعلن مسؤوليتها رسميًا عن الهجوم.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن ناقلة نفط أخرى تعرضت لهجوم على جانبها الأيسر أثناء خروجها من الحدود العمانية الإماراتية، بينما استُهدفت ناقلة أخرى بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان.

ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار بيئية في هذه الحوادث الثلاثة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، ضرب أكثر من 80 هدفًا في إيران ردًا على مهاجمة السفن التجارية في الخليج.