الكاتبة الصحفية أماني نجيب: واقعة اللاعب الأمريكي كشفت خضوع فيفا لضغوط سياسية

قالت الكاتبة الصحفية أماني نجيب، إن الأحداث الجدلية التي شهدتها بطولة كأس العالم، وتحديدا واقعة تعليق عقوبة طرد اللاعب الأمريكي قبل مباراة بلجيكا، كشفت عن خضوع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لضغوط سياسية.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «نقطة حوار» عبر شاشة «بي بي سي»، مساء الأربعاء، أن أقوى دليل على ذلك جاء في تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين قال إنه تواصل هاتفيا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وطلب منه إلغاء معاقبة اللاعب الأمريكي.

وأوضحت أن ترامب تعمد الظهور بهذا الشكل والإدلاء بهذا التصريح تعبيرا عن شخصيته، حيث يريد إظهار قوته وقدرته على التأثير حتى في الملفات التي يفترض أنها تخضع لقوانين ولوائح دولية، معتبرة أن هذه القوانين لا يجري تطبيقها بالصرامة نفسها في الكثير من الأحيان.

ولفتت إلى أنها تتوقع إقدام زعماء آخرين على خطوات مشابهة لما فعله ترامب، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي يتمتع بمكانة خاصة لدى إنفانتينو، وأن العلاقة بينهما تشهد قدرا واضحا من المجاملة بسبب الصداقة القوية التي تجمعهما.

واستشهدت بتقديم إنفانتينو جائزة فيفا للسلام إلى ترامب، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة الجائزة وأسباب منحها للرئيس الأمريكي، موضحة أن البرلمان الأوروبي عبّر عن غضبه مؤخرًا وطرح تساؤلات بشأن المعايير والأسس التي اعتمد عليها إنفانتينو في منح ترامب هذه الجائزة.

وكان اللاعب الأمريكي فولارين بالوجون، البالغ من العمر 25 عاما، يواجه عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، عقب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال فوز المنتخب الأمريكي على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في دور الـ32، في المباراة التي أقيمت في الثاني من يوليو.

وطُرد بالوجون في الدقيقة 64 بعد مراجعة تقنية الفيديو «VAR»، إثر تدخل على كاحل المدافع البوسني طارق محاريموفيتش، وهي مخالفة تندرج تحت بند اللعب العنيف.

لكن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلنت لاحقا أن بالوجون، مهاجم المنتخب الأمريكي، أصبح مؤهلا للمشاركة أمام بلجيكا، وهو ما حدث بالفعل في المباراة التي أقيمت فجر الثلاثاء، وخسرها المنتخب الأمريكي برباعية.