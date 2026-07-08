مدرب سويسرا: مباراة مصر أظهرت أن الأرجنتين قابلة للاختراق

أكد مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، أن مباراة الأرجنتين أمام مصر، أظهرت أن راقصي التانجو قابلين للاختراق.

ويواجه منتخب سويسرا، نظيره، الأرجنتين، صباح الأحد المقبل، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وقال مراد ياكين في تصريحات نقلتها صحيفة بليك السويسرية: "نلاحظ من خلال آخر مباراتين أمام كاب فيردي ومصر، أن الأرجنتين قابلة للاختراق".

وأضاف المدرب السويسري: "أعتقد أننا حصلنا على احترام الخصوم، تكتيكيًا، سيكون مباراة مثيرة للاهتمام".

وأتم مراد ياكين تصريحاته قائلًا: "بالنسبة لبلد مثل سويسرا، أن نواجه الأرجنتين في ربع النهائي هو لحظة قوية، وأعتقد أننا نستطيع إيقاف أبطال العالم".

وكان منتخب الأرجنتين قد تغلب على مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الثلاثاء، لحساب منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026، والذي شهد فوز سويسرا على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.