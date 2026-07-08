المحمدي: منتخب مصر فخر لكل العرب وأفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حسين ياسر المحمدي، لاعب الزمالك السابق، أن ما قدمه منتخب مصر في كأس العالم، فخر لكل من هو عربي سواء أفريقي أو آسيوي.

وقال حسين ياسر المحمدي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "لاعبو منتخب مصر أثبتوا قدرتهم في التفوق على أكبر المنتخبات في العالم."

وأضاف المحمدي: "مصر تمتلك الكثير من المواهب مثل محمد صلاح، ولكنها تحتاج للإدارة الجيدة والإخلاص في العمل لتحقيق نتائج جيدة."

وأشار حسين ياسر، إلى تجربته السابقة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن عندما انتقل لصفوف الزمالك، قائلا: "هما لهما طابع خاص وقدموا نجاحا كبيرا في كأس العالم."

وتابع المحمدي: "عملت مع الكثيرمن المدربين في أوروبا، ولكن حسام حسن أكثر من أجاد التعامل معي وأخرج أفضل ما لدي فنيا."

وأتم حسين ياسر تصريحاته قائلًا: "المدرب الوطني أثبت نجاحا كبيرا مع كافة المنتخبات العالمية، ولا بد من انتهاء المقارنات بين كل مدرب وآخر."