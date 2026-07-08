دي فانس: ترامب يحتفظ بخيارات عدة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب "لا يزال يحتفظ بالعديد من الخيارات"، مضيفا: "بالطبع لن أخبركم بما سيحدث تحديدا الليلة، لكن الرئيس قال لهم ببساطة شديدة مضيق هرمز سيبقى مفتوحا، وهذا يعني أن النفط والغاز سيستمران في التدفق".

وأضاف فانس أن ترامب، أوضح أن "هذا الشريان الحيوي، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، يجب أن يبقى مفتوحا"، وفقا لما نقلت قناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "إذا حاولوا إغلاقه، فلديهم خياران: إما الالتزام بالاتفاق، أو مواجهة ما حدث لهم الليلة الماضية. وسيستمر ذلك إلى أن يفتحوا ذلك الممر المائي ويتوقفوا عن استهداف السفن".

وقال فانس إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الإيرانيين، مضيفا: "دُمّرت قدراتهم العسكرية، وهناك بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني يقولون إنهم يريدون تغيير العلاقة مع الولايات المتحدة وفتح صفحة جديدة".

وأشار إلى أن الاتفاق الأساسي الذي جرى التوصل إليه "كان بسيطا"، موضحا: "سنرفع الحصار إذا توقفتم عن استهداف السفن، لكن إذا أطلقتم النار على السفن فسنرد، وسنرد بقوة أكبر من أي وقت مضى".