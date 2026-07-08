ترامب: لن أغادر أنقرة على متن الطائرة القطرية الجديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لن يستخدم طائرته الرئاسية الجديدة التي أهدتها إليه قطر، لمغادرة أنقرة بعد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه سيستقل بدلا من ذلك طائرة قديمة للسفر إلى قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا.

وسوف تقوم الطائرة الجديدة أيضا بالرحلة إلى قاعدة ميلدنهال الجوية، ولكن بدون وجود الرئيس الأمريكي على متنها.

وكانت الرحلة إلى العاصمة التركية هي أول رحلة دولية لترامب على متن الطائرة المعدلة التي أهدتها إليه قطر.

وقال ترامب، في منشور نشره على منصته تروث سوشال، إنه سيرسل الطائرة الجديدة إلى قاعدة ميلدنهال لمنح الجنود الأمريكيين "فرصة للقيام بجولة في الطائرة".

وفي مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو، قال ترامب، إن الطائرة الجديدة "ستذهب إلى قاعدتين ومحطتين، حتى يتمكن الجنود من رؤيتها لأنها رائعة حقا".