وكالة مهر الإيرانية: دوي انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد

أفادت وكالة مهر الإيرانية، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجار في بندر عباس جنوبي إيران.

وفي وقت سابق اليوم، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية شن الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، هذه الليلة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «الإيرانيين يتصرفون بشكل سيئ جدًا».

وأشار إلى أن واشنطن وجهت ضربة قوية لإيران الليلة الماضية، بعدما استهدفت طهران مجموعة من السفن في مضيق هرمز.

فيما علق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لاحقا بأن ترامب "لا يزال يحتفظ بالعديد من الخيارات"، مضيفا: "بالطبع لن أخبركم بما سيحدث تحديدا الليلة، لكن الرئيس قال لهم ببساطة شديدة مضيق هرمز سيبقى مفتوحا، وهذا يعني أن النفط والغاز سيستمران في التدفق".