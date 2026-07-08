أعلن نادي ريال مدريد انتقاله لاعبه، فران جارسيا، إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من ريال مدريد: "توصل النادي مع ريال بيتيس إلى اتفاق بشأن انتقال لاعبنا فران جارسيا، ونود أن نعرب من جهتنا عن امتناننا ومحبتنا للاعب الذي دافع دائمًا عن قميصنا بتفانٍ وسلوك مثالي".

وانضم فران جارسيا إلى ريال مدريد عام 2013 للعب مع فريق الناشئين، وكان عمره آنذاك 14 عامًا فقط، قبل أن يصبح جزءًا من الفريق الأول للميرنجي، والذي خاض معه 110 مباراة على مدار ثلاثة مواسم.

وخلال مسيرة جارسيا مع ريال مدريد، فاز الظهير الأيسر بخمسة ألقاب، هي دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ولقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وأتم ريال مدريد بيانه: "يتمنى النادي الذي سيظل دائمًا موطنه، كل التوفيق لفران جارسيا وعائلته في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".