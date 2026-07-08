ديزني بلس تراهن على صيف استثنائي بمزيج من الأفلام الضخمة والدراما الكورية والوثائقيات الرياضية

كشفت منصة «ديزني+»، عن مجموعة متنوعة من الأعمال الجديدة التي تعتزم تقديمها خلال موسم الصيف، في توليفة تجمع بين أحدث الإنتاجات السينمائية الجماهيرية، والمسلسلات الكورية المشوقة، والوثائقيات التي تفتح آفاقًا جديدة للنقاش والاستكشاف، فيما تضم القائمة ستة أعمال مرشحة لتتصدر قوائم المشاهدة خلال الأشهر المقبلة.

أفلام سينمائية ضخمة

«أفاتار: النار والرماد».. عودة إلى باندورا

يعود المخرج العالمي جيمس كاميرون إلى عالم باندورا في الجزء الثالث من سلسلة «أفاتار»، حيث يواجه جيك ونيتيري أخطر تحدياتهما حتى الآن مع ظهور «شعب الرماد»، إحدى قبائل النافي التي تقودها مشاعر الفقد والرغبة في الانتقام.

ويواصل الفيلم توسيع عالم باندورا بصريًا ودراميًا، جامعًا بين المشاهد الملحمية والبعد الإنساني العاطفي؛ ليصبح واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة هذا العام.

«أرسلوا النجدة».. تشويق وكوميديا سوداء

ويقدم المخرج سام رايمي فيلمًا يمزج بين التشويق والكوميديا السوداء بأسلوب مشوق وممتع.

وتدور الأحداث حول زميلين في العمل تجمعهما خلافات دائمة، يجدان نفسيهما عالقين في جزيرة نائية بعد تحطم طائرة، لتتحول معركة البقاء إلى مواجهة نفسية معقدة.

ويشهد الفيلم أداءً لافتًا من النجمتين رايتشل ماك آدامز وديلان أوبراين، فيما تتصاعد الأحداث عبر مسارات غير متوقعة حتى اللحظات الأخيرة.

الدراما الكورية.. قصص آسرة ومفاجآت متواصلة

الموسم الثاني من «متجر للقتلة»

بعد اختياره ضمن قائمة أفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2024 من صحيفة «ذا نيويورك تايمز»، يعود مسلسل «متجر للقتلة» بموسم ثانٍ أكثر إثارة وتشويقًا.

وتنطلق جيان وعمها جين-مان في مواجهة مباشرة مع منظمة المرتزقة «بابل» التي لا تعرف الهزيمة، وسط سلسلة من مشاهد الحركة والعقد الدرامية غير المتوقعة، ومن المقرر عرض الموسم الثاني على «ديزني +» اعتبارًا من 22 يوليو، ما يجعل الوقت مثاليًا لمشاهدة الموسم الأول والاستعداد للفصل الجديد من الحكاية.

«الزوج».. عندما يتحول الحب إلى معركة للبقاء

يقود النجم الكوري نامكونج مين بطولة هذا العمل الذي يجمع بين التشويق والرومانسية، مجسدًا شخصية كانج تاي-جو، جراح الأعصاب السابق ومدير المستشفى، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد اختطاف زوجته على يد مجرم لا يرحم.

وتتوالى الأحداث في قصة تجمع بين التوتر والعاطفة بإيقاع متوازن، مقدمة نموذجًا جديدًا يفسر الشعبية المتزايدة التي تحظى بها الدراما الكورية لدى الجمهور العربي.

وثائقيات رياضية.. ما وراء المستطيل الأخضر

«Last Train to North America».. كرة القدم بوصفها ثقافة وحياة

لا يكتفي هذا العمل الوثائقي برصد ما يحدث داخل الملعب، بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، مستكشفًا العلاقة بين كرة القدم والثقافة والسفر والهوية.

ويأخذ المسلسل المشاهد من خلال رحلة تمتد عبر عدد من الدول والبطولات، إلى كواليس اللعبة؛ للتعرف إلى الأشخاص والأماكن والقصص التي تسهم في تشكيل كرة القدم كظاهرة عالمية تتجاوز حدود الرياضة، مقدمًا تجربة ثرية لعشاق المستديرة وكل من يهتم بحكاياتها الإنسانية.