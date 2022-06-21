قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية، إن الأحزاب السياسية يجب أن تمتلك كوادر صالحة من الشباب والنساء لتصبح أعضاء مجالس محلية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح "الفيومي" عبر برنامج "مساء dmc” مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC”، اليوم الأربعاء، أن إعداد كوادر المحليات هو “عمل حزبي من الطراز الأول”، مشيرًا إلى أن تدريب الشباب وتأهيلهم هو الدور الأساسي للأحزاب، وأن الحزب الذي يريد أن يكون كيانًا سياسيًا حقيقيًا يجب أن يكون له تمثيل في المجالس المنتخبة.

وتمنى وجود تشريع يقضي بحل الحزب الذي لا يشارك في الانتخابات لمدة 3 أو 4 مرات متتالية ولا يحصل على مقاعد، مؤكدًا على أن وجود الحزب يرتبط بقدرته على التواجد السياسي والمجتمعي.

وأضاف أنه من بين المقترحات التي تقدم بها في مشروع قانون الإدارة المحلية إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية، لتقديم تدريب مستمر لأعضاء المجالس المحلية والتنفيذيين في الوحدات المحلية، مؤكدًا على أن أهم تدريب للشباب يكون من خلال الممارسة داخل المجالس المحلية، وهو ما يؤهلهم ليكونوا أعضاء مجالس نواب جيدين.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب كانت لهم تجارب سابقة في المحليات، وهو ما يؤكد أهمية هذه المرحلة في إعداد القيادات السياسية.

وأردف أن طرح انتخاب المحافظ موجود، لكنه يرى أن المرحلة الأولى الأفضل أن يكون المحافظ بالتعيين حاليًا، موضحًا أنه بحكم منصبه مسئول عن تطبيق القانون، وأن طبيعة القوانين قد لا تعجب الجميع، لكن التقدم يحتاج إلى ضوابط.

وكانت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، عقدت أولى جلسات الاستماع، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة الفرعية.