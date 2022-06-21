أمين صندوق الصحفيين: تحويل البدل إلى حسابات الزملاء فور وروده من الأعلى لتنظيم الإعلام

يونس: عدم اعتماد الموازنة الجديدة يؤخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

قال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن النقابة تجري منذ نحو شهرين اتصالات مكثفة مع وزارة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس النواب، بهدف التنسيق لصرف مخصصات بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يوليو في موعدها، وتفادي التأخير المعتاد المصاحب لبداية العمل بالموازنة العامة الجديدة كل عام.

وأضاف يونس، في بيان اليوم، أن وزارة المالية أفادت بأن الموازنة الجديدة لم تُعتمد بعد، ولم يصدر القرار الرئاسي الخاص بها عقب اعتمادها من مجلس النواب، وهو ما يحول دون بدء إجراءات الصرف وتحويل المستحقات إلى الجهات المختلفة بالدولة، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يتولى بدوره تحويل البدل إلى النقابة، إلى جانب الدعم السنوي.

وتابع أن النقابة جددت مخاطبتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإسراع في إنهاء إجراءات الصرف، كما أجرت اتصالات يومية مع عدد من الجهات لتسريع الإجراءات، مؤكدًا أنه سيتم تحويل البدل إلى حسابات الزملاء الصحفيين فور ورود التحويل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة لم تتلقَّ أيضًا مخصصات البدل الخاصة بالصحف القومية، وأنها تقوم بصرفها من ميزانيتها الخاصة.

وأوضح يونس أنه تواصل مع المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، منذ توليه منصب أمين الصندوق، للمساهمة في سداد مديونية المؤسسات الصحفية القومية المتراكمة للنقابة منذ عام 2016، والتي تتجاوز 20 مليون جنيه، دون أن تطالب بها النقابة.

وأضاف أن هذا التواصل أسهم في بدء سداد مديونيات قديمة بقيمة 3 ملايين جنيه بجهد شخصي، إلا أن ذلك لم يعد كافيًا، خاصة في ظل توافر السيولة اللازمة لدى الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا أن تدخلها للإسراع في غلق ملف ديون المؤسسات القومية للنقابة سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات وتكاليف مشروع العلاج، كما يتيح لها صرف البدل من ميزانيتها الخاصة كما كان يحدث في السابق.

وأكد يونس ثقته في أن تعاون جميع الأطراف خلال هذه الظروف الصعبة سيصب في مصلحة الزملاء الصحفيين والمهنة، لا سيما في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسعي إلى وضع حلول لتطوير المهنة وتحسين أوضاع العاملين بها.