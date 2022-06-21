كلينسمان: مصر مرشحة لتصبح من أفضل 10 منتخبات في العالم

أشاد الألماني يورجن كلينسمان، نجم ومدرب منتخب ألمانيا السابق، بالتطور الذي يشهده منتخب مصر، مؤكدًا أن "الفراعنة" يمتلكون المقومات التي تؤهلهم ليصبحوا ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم خلال السنوات المقبلة.

وقال كلينسمان، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن وصول منتخبات مثل مصر والنرويج إلى مراحل متقدمة في البطولات الكبرى يعكس تطورًا كبيرًا في مستواها، مضيفًا: "إنها دول ستصبح قوى كروية عظمى، ولديها القدرة على أن تصبح من بين أفضل عشرة منتخبات في العالم خلال 15 إلى 20 عامًا."

وعن منتخب مصر، أوضح المدرب الألماني: "لطالما حظيت مصر باحترام كبير من جميع أنحاء العالم، لكنها لم تُظهر ذلك بعد في كأس العالم كما فعل المغرب عندما بلغ نصف نهائي مونديال 2022."

وأضاف: "من الواضح أن مصر دائمًا ما تكون ضمن المربع الذهبي في كأس الأمم الإفريقية، كما تمتلك لاعبين من الطراز الرفيع في الدوريات الأوروبية، وهذا يعني الكثير ويؤكد امتلاكها قاعدة قوية للمستقبل."

وفي حديثه عن منتخب النرويج، أكد كلينسمان أنه يرى تشابهًا بين تطوره الحالي وما حققته كرواتيا في تسعينيات القرن الماضي، قائلًا: "النرويج تتطور إلى دور يشبه ما كانت عليه كرواتيا في التسعينيات، فهي تمتلك الحماس والموهبة والجودة، وأعتقد أنها خلال 10 إلى 15 عامًا ستكون قوة عالمية كبيرة، كما هي كرواتيا الآن."