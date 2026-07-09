أكد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أن مواجهة إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم 2026 ستكون من أكثر المباريات خصوصية في مسيرته، نظرًا للعلاقة التي تربطه بالبلد الذي عاش فيه سنوات طويلة وحقق فيه أبرز إنجازاته مع ريال مدريد.

وقال كورتوا: "إسبانيا هي بمثابة بيتي الثاني. لن أقول إنني أشعر بأنني إسباني، لكن الأمر قريب من ذلك، فأطفالي يحملون الجنسية الإسبانية."

وأضاف مازحًا: "تلقيت بالفعل الكثير من الرسائل التي تقول إنهم هذه المرة لن يشجعوني، لكن هذا أمر جميل. سنبذل كل ما لدينا من أجل الفوز."

وأشاد حارس ريال مدريد بقوة المنتخب الإسباني، قائلًا: "إسبانيا تُوجت ببطولة أوروبا، وكانت من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين وفرنسا، وهذا ما يحدث بالفعل. يمتلكون أسلوب لعب رائعًا، ويجيدون الاستحواذ، كما يطبقون ضغطًا قويًا بعد فقدان الكرة، ويدافعون بخط متقدم، لذلك سنحاول استغلال المساحات خلف دفاعهم، لكن الأمر لن يكون سهلًا."

وتابع: "إسبانيا تقدم بطولة مميزة، وتتحكم في إيقاع المباريات بهدوء، كما أنها لم تستقبل أي هدف حتى الآن. الفريق بأكمله، إلى جانب أوناي سيمون، يقدم مستوى رائعًا. بالنسبة لنا، الأهم هو تسجيل هدف وعدم استقبال أهداف، لكننا نعلم أيضًا أنهم يملكون دكة بدلاء قوية، لذا يجب أن نحافظ على تركيزنا طوال 90 دقيقة أو أكثر."

كما رفض كورتوا اختزال قوة المنتخب الإسباني في لاعبين بعينهم، موضحًا: "الأمر لا يتعلق بلامين يامال أو أويارزابال فقط. الهدف الذي سجلوه أمام البرتغال يعكس سرعة أسلوب لعبهم. لامين يملك موهبة استثنائية في المواجهات الفردية، وسنحاول إيقافه بمضاعفة الرقابة، لكن السيطرة عليه ليست سهلة."

وتحدث أيضًا عن زميله الجديد في ريال مدريد، مارك كوكوريلا، قائلاً: "إنه لاعب رائع، يعود بسرعة للدفاع بعد تقدمه للأمام، وستكون المباراة صعبة للغاية."

واختتم كورتوا تصريحاته بالدفاع عن منتخب بلجيكا، قائلاً: "أعتقد أن الكثيرين أخطأوا في تقييمنا. الجميع رأى أن منتخب مصر لم يكن منافسًا سهلًا كما اعتقد البعض، وأمام إيران لم نسجل، لكننا لم نقدم مباراة سيئة. بعض المنتخبات تتكتل دفاعيًا، لذلك يقال إننا نفتقد الإيقاع، لكن في المباريات المفتوحة ظهر مستوانا الحقيقي."

ويقدم كورتوا بطولة مميزة مع بلجيكا، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي، بفضل سلسلة من التصديات الحاسمة، أبرزها أمام الولايات المتحدة، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أفضل حراس المرمى في العالم.